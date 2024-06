Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Mittag ein

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 237,10 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 237,10 EUR. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 236,90 EUR. Bei 244,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 17.914 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 383,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 38,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 215,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 9,19 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,930 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 314,75 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 819,60 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius vz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Freitagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer