Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 235,50 EUR nach.

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 235,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 234,90 EUR. Bei 244,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 19.614 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,764 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,20 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 860,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 17.10.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,26 EUR je Aktie aus.

