Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 242,30 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 242,30 EUR ab. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 242,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 242,50 EUR. Bisher wurden heute 781 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 58,36 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 215,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 12,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,930 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 314,75 EUR.

Sartorius vz gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 903,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 18.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 5,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

