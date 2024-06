Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag gesucht

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 252,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 252,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 254,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 249,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.140 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 383,70 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 34,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 17,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 314,75 EUR.

Am 18.04.2024 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 819,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.07.2025 dürfte Sartorius vz die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,05 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

