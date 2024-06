Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochnachmittag gesucht

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 250,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 250,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 253,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 248,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.077 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 53,17 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 215,30 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,930 EUR je Sartorius vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 314,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 18.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 819,60 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 18.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2024 5,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

XETRA-Handel DAX verliert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück