Sartorius vz Aktie News: Anleger greifen bei Sartorius vz am Vormittag zu

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 246,90 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 246,90 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 246,90 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.081 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 55,41 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 19,20 Prozent sinken.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,752 EUR je Sartorius vz-Aktie. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 252,70 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 860,70 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 832,00 Mio. EUR umgesetzt.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

