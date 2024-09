Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Dienstagmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 243,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 243,80 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 244,90 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 238,00 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 18.343 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2023 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,752 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Sartorius vz-Aktie bei 252,70 EUR.

Am 18.07.2024 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 1,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 860,70 Mio. EUR gegenüber 832,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

