Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 345,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 347,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 344,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.106 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 631,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 45,30 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 335,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,95 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 540,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 21.04.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 791,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 21.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 21.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,27 EUR je Sartorius vz-Aktie.

