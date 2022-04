Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 16:22 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 349,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 351,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 344,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.108 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 631,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,68 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 335,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,11 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 540,25 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,93 Prozent auf 1.020,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 21.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,27 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

