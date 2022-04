Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz schiebt sich am Vormittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 09:22 Uhr 1,0 Prozent. Bei 356,40 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 355,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.128 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 631,60 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 43,67 Prozent wieder erreichen. Bei 335,60 EUR fiel das Papier am 27.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 6,02 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 540,25 EUR.

Am 21.04.2022 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.020,00 EUR gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 21.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 21.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,27 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie schließt stark: Sartorius verzeichnet guten Start ins Jahr

Ausblick: Sartorius präsentiert Quartalsergebnisse

Sartorius, Merck, FMC & Co.: Corona-Profiteure rutschen ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com