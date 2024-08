Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 4,75 EUR.

Das Papier von Schaeffler befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 4,75 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 4,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 452.323 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,78 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,396 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,09 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,890 EUR fest.

