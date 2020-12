 'Wahrscheinlichstes Ergebnis' derzeit No-Deal-Brexit - EU muss Position wohl erheblich verändern für Einigung

"Das wahrscheinlichste Ergebnis" sei derzeit ein No Deal, hieß es am Samstagabend aus Verhandlungskreisen. "Wir werden jeden Stein umdrehen, um einen Deal zustandezubringen." Es gebe aber weiter "erhebliche offene Fragen" zu Fischerei und Subventionen. "Die Verhandlungen gehen weiter, aber wir sind immer noch weit auseinander."

Vor allem Fischerei ist ein Knackpunkt. Beobachter der zähen Verhandlungen berichteten am Samstag auf Twitter, dass die EU bei dem strittigen Thema einen Schritt auf London zu machen könnte. Demnach soll EU-Unterhändler Michel Barnier angeboten haben, dass die Gemeinschaft den Briten 25 Prozent des Werts der Fische, die EU-Fischer in britischen Gewässern fangen, zurückzahlen würde. Das wäre deutlich mehr, als bisher im Gespräch ist - aber bei weitem nicht so viel, wie London fordert. Eine europäische Fischervereinigung warnte daraufhin, die EU dürfe die Branche nicht hintergehen.

"Im Interesse aller Fischer wollen wir einen No Deal vermeiden", sagte der Chef der Europäischen Fischerallianz (EFA), Gerard van Balsfoot. "Aber der Deal, der nun vorgeschlagen wird, ist genauso schlimm."

EU muss Position wohl erheblich verändern für Brexit-Deal

Die Verhandlungen würden scheitern, wenn die EU ihre Position nicht "wesentlich" verändere, zitierten britische Medien am Sonntagmorgen Regierungskreise in London. Die Gespräche zwischen den Unterhändlern wurden übers Wochenende fortgesetzt. Es werde aber wahrscheinlicher, dass Großbritannien zum Jahresende den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlasse, hieß es in den Kreisen weiter.

In diesem Fall würden vom 1. Januar 2021 an höhere Zölle und andere Handelshemmnisse in Kraft treten. Das wäre ein harter Schlag für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals, würde aber auch Schwierigkeiten für Reisende, Behörden und andere Gebiete mit sich bringen.

Das Europaparlament hat jüngst eine letzte Frist bis zum späten Sonntagabend gesetzt, um einen fertigen Handelsvertrag vorzulegen. EU-Unterhändler Michel Barnier hatte am Freitag gewarnt, es blieben nur noch "wenige Stunden" für eine Einigung. In London hieß es zuletzt hingegen, der einzige Stichtag sei der 31. Dezember.

Aus Großbritannien hieß es am Wochenende, die EU stelle "unzumutbare" Forderungen. Vor allem Fischerei bleibt ein Knackpunkt. "Wir können keinen Deal akzeptieren, der uns nicht die Kontrolle über unsere eigenen Gesetze oder Gewässer lässt", hieß es dazu in London. Zwar handelt es sich bei der Fischerei um einen vergleichsweise kleinen Industriezweig. Auf beiden Seiten - in der EU vor allem in Frankreich - ist das Thema aber von politischer Brisanz.(dpa-AFX)

