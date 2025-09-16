DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.311 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.680 +1,0%
Schnabel gegen weitere EZB-Zinssenkung

15.09.25 20:27 Uhr

Dow Jones--EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat sich erneut gegen eine weitere Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) ausgesprochen und gewarnt, dass die Inflation höher als von der EZB erwartet ausfallen könnte. "Die Zinsen sind auf ihrem aktuellen Niveau angemessen, weil sich die Inflation um unser 2-Prozent-Ziel stabilisiert und die Wirtschaft bei Vollbeschäftigung widerstandsfähig bleibt", sagte sie laut einer auf der EZB-Website veröffentlichten Präsentation. Schnabel verwies darauf, dass gesunde Bilanzen, geringere Unsicherheit und eine fiskalische Expansion die Binnennachfrage stützten und einem Rückgang der Nettoexporte entgegenwirkten.

Bislang gibt es Schnabel zufolge kaum Anzeichen für Exportdumping durch China, während die Weitergabe eines stärkeren Wechselkurses wahrscheinlich begrenzt sein werde. "Die Aufwärtsrisiken für die Inflation überwiegen, wobei Zölle, Dienstleistungsinflation, Lebensmittelinflation und die Fiskalpolitik als potenzielle Treiber gelten", argumentierte Schnabel und fügte unter Verweis auf die zu erwartende Unterschreitung des EZB-Inflationsziels im nächsten Jahr hinzu: "Die Geldpolitik sollte einen ruhigen Kurs beibehalten und moderate Abweichungen vom Ziel tolerieren."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 14:28 ET (18:28 GMT)