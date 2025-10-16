DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,22 -1,6%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.301 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl62,47 ±0,0%Gold4.232 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Krypto-Experte: Darum ist die Regulierung von Bitcoin, Ethereum & Co. notwendig - Innovation kann dennoch erhalten bleiben Krypto-Experte: Darum ist die Regulierung von Bitcoin, Ethereum & Co. notwendig - Innovation kann dennoch erhalten bleiben
Erste Schätzungen: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Schülervertreter zur Wehrpflicht: Erst mal mit uns reden

16.10.25 06:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Quentin Gärtner, beklagt, dass junge Menschen in der Debatte über die Wehrdienstreform nicht gehört werden. "Vielleicht sollte sich die Bundesregierung erst mal anständig mit den Betroffenen auseinandersetzen, statt sich in koalitionsinternen Scharmützeln zu verkämpfen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und bezog sich damit auf den jüngsten Streit in der schwarz-roten Koalition über den Gesetzentwurf zum neuen Wehrdienst.

Wer­bung

"Die andauernde Verunsicherung führt bestimmt nicht zu mehr Akzeptanz bei jungen Menschen. Wir befinden uns ohnehin schon in einer Krise der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen", sagte der Schülervertreter. "Man zockt nicht um junge Menschen."

Unterstützung bekam Gärtner in diesem Punkt von höchster Stelle - vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der die Auseinandersetzung innerhalb der Koalition in der SWR-Sendung "Zur Sache Rheinland-Pfalz" als "kommunikative Fehlleistung" bezeichnete.

Was sagt der Bundespräsident?

Steinmeier stellte auch infrage, ob ein Losprinzip bei der Wehrpflicht ein geeignetes Verfahren sei. Allerdings sprach er sich in der Sendung, die am Abend ausgestrahlt werden soll, auch erneut für eine Dienstpflicht für alle aus - gleichgültig, ob Wehrdienst oder sozialer Dienst.

Wer­bung

Innerhalb der schwarz-roten Koalition war in den vergangenen Tagen der Streit über das Thema Wehrdienst eskaliert. Fachpolitiker von Union und SPD hatten sich auf Änderungen am Entwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verständigt, den das Kabinett im August beschlossen hatte. Die Vorschläge stießen bei ihm aber auf Widerspruch und wurden entgegen einer Ankündigung der Experten dann doch nicht öffentlich vorgestellt.

Bei der Frage, wer gemustert oder eingezogen werden könnte, wenn sich nicht genügend Freiwillige zum Wehrdienst melden, geht es auch um ein mögliches Losverfahren. Heute wird der Gesetzentwurf erstmals im Parlament beraten./mi/DP/zb