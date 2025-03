SFC Energy Aktie News: SFC Energy am Mittwochvormittag mit Abschlägen

SFC Energy im Blick

Die Aktie von SFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SFC Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 25,30 EUR nach.

Die SFC Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,6 Prozent auf 25,30 EUR nach. Bei 25,25 EUR markierte die SFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 25,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.963 SFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 28,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,06 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 15,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SFC Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,00 EUR je SFC Energy-Aktie an.

Am 19.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SFC Energy im vergangenen Quartal 34,33 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SFC Energy 30,98 Mio. EUR umsetzen können.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von SFC Energy veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von SFC Energy rechnen Experten am 26.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFC Energy einen Gewinn von 0,597 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

