Shenyang Toly Bread präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shenyang Toly Bread hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.04.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2019 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,270 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shenyang Toly Bread mit 0,270 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,52 Milliarden CNY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 1,04 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenyang Toly Bread 0,971 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,64 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,83 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,09 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 5,66 Milliarden CNY ausgegeben.

