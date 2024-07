Siemens Aktie News: Siemens legt am Mittwochvormittag zu

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 176,04 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 176,04 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 176,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.851 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 6,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,96 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 201,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,16 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,42 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 08.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,47 EUR im Jahr 2024 aus.

