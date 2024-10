Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 178,80 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 178,80 EUR nach. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 178,12 EUR ein. Bei 180,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 264.737 Stück.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,64 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,89 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 198,50 EUR.

Siemens veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,54 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

