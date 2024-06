Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 173,86 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 173,86 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,96 EUR nach. Mit einem Wert von 174,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 44.376 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,64 Prozent. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 31,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,94 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 198,10 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.05.2024. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Siemens die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

