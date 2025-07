Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Siemens

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 224,10 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 224,10 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 223,75 EUR nach. Bei 225,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 28.973 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 8,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,30 EUR.

Am 15.05.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19,16 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

