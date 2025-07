Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 229,40 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 229,40 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 229,50 EUR an. Mit einem Wert von 227,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.581 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 6,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 52,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,32 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 226,30 EUR an.

Am 15.05.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,11 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,71 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

