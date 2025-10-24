Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 241,95 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 241,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 242,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 241,10 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 105.174 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (162,38 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,44 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,63 EUR fest.

