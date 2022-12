Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 134,98 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 135,22 EUR. Bei 134,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 50.272 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 14,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 147,09 EUR.

Am 17.11.2022 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.573,00 EUR umgesetzt, gegenüber 17.444,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.02.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,61 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

