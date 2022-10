Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag gesucht

Um 09:22 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 107,22 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 107,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,70 EUR. Zuletzt wechselten 64.310 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit Abgaben von 14,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,38 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 11.08.2022 vor. Das EPS lag bei -2,06 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.867,00 EUR im Vergleich zu 16.085,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 16.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,27 EUR fest.

