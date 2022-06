Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 15.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 110,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 110,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 110,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.682 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. 30,30 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 105,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 3,95 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 165,38 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.040,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.665,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Siemens dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,06 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Atos-Aktie fällt zweistellig: Atos will Unternehmen möglicherweise aufspalten

Siemens mit Milliardenauftrag: Was beim DAX-Titel noch alles geht

Siemens Energy-Aktie: Warum Aktionäre noch einiges an Geduld brauchen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com