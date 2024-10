Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 184,74 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 184,74 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 184,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 185,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 235.399 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,91 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 198,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 13.11.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,58 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind