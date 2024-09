Siemens Aktie News: Siemens steigt am Dienstagvormittag

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 164,02 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 164,02 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 164,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 164,02 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.673 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,16 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,90 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 199,50 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 18,90 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

