Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 20.06.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 103,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 104,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.712 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 34,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 102,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 1,66 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 164,62 EUR.

Am 12.05.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 17.040,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

