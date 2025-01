Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 52,32 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 52,32 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 209.031 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,12 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 47,31 EUR. Mit Abgaben von 9,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,27 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,46 EUR je Aktie belaufen.

