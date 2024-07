Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 73,50 EUR.

Um 15:49 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 73,50 EUR nach oben. Die Siltronic-Aktie legte bis auf 73,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.272 Siltronic-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 21,81 Prozent niedriger. Bei 66,65 EUR fiel das Papier am 12.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,32 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,644 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 02.05.2024. Es stand ein EPS von 0,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 2,20 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 343,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

