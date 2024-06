Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag freundlich

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 72,30 EUR.

Das Papier von Siltronic konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 72,30 EUR. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,25 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 30,01 Prozent zulegen. Am 12.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 7,81 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,647 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 1,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 343,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,06 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 25.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,263 EUR je Siltronic-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags zu