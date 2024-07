Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 76,90 EUR abwärts.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 76,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 76,50 EUR. Mit einem Wert von 76,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 589 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,24 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,65 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 13,33 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 343,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

