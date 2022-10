Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Donnerstagmittag ins Minus

Die Siltronic-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 53,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 53,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.770 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 142,80 EUR. 62,25 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 53,40 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 0,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,00 EUR.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,25 Prozent auf 417,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 341,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 8,00 EUR fest.

