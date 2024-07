Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 74,95 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 1,3 Prozent auf 74,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 74,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.874 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 20,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 68,50 EUR fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,644 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,20 EUR.

Am 02.05.2024 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 0,263 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

