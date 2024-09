Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag in Grün

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 66,60 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 66,60 EUR. Bei 66,70 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 66,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.480 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 41,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,00 EUR.

Siltronic ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 403,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siltronic.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,872 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

