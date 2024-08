Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Montagnachmittag tiefer

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 73,60 EUR.

Die Aktie verlor um 15:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 73,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 73,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.889 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 27,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,15 EUR am 05.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 351,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,98 Prozent verringert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 24.10.2024 gerechnet. Siltronic dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,725 EUR je Aktie.

