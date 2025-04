Sinkt die Inflationsrate weiter? Erste Daten für April

WIESBADEN (dpa-AFX) - Lebensmittel und Dienstleistungen deutlich teurer, Tanken und Heizen dafür billiger: Im März lagen die Verbraucherpreise in Deutschland um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonates. Dinge des alltäglichen Lebens haben sich damit nicht mehr ganz so stark verteuert wie in den Vormonaten. An diesem Mittwoch (14.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung zur Inflation im April.

Wer­bung Wer­bung

Wie es mit der Inflation weitergeht, ist mit der konfrontativen Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump ungewisser geworden. Das Ifo-Institut rechnet damit, dass die Teuerungsrate in Deutschland in den kommenden Monaten über der 2-Prozent-Marke bleiben wird und damit knapp oberhalb der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten können./als/ben/DP/zb