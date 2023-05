Sino-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Aktien in diesem Artikel sino 31,60 EUR

Am 09.05.2023 tätigte bei sino eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 10.05.2023 offengelegt. Vorstand Hillen, Ingo stockte am 09.05.2023 sein Investment in sino-Aktien auf. Hillen, Ingo erstand 44 Aktien zu je 32,10 EUR. Die sino-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,60 Prozent auf 32,40 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die sino-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 31,90 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 538 sino-Aktien. Der sino-Wert wird an der Börse aktuell auf 75,74 Mio. Euro beziffert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 2.337.500 Papiere.

Davor tätigte Hillen, Ingo am 08.05.2023 ein Eigengeschäft. Zu jeweils 31,60 EUR kaufte Hillen, Ingo 1.668 Anteile.

