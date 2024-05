sino Aktie News: sino haussiert am Vormittag

Blick auf sino-Kurs

Die Aktie von sino gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die sino-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 17,8 Prozent auf 53,50 EUR.

Die sino-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 17,8 Prozent auf 53,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die sino-Aktie bisher bei 53,50 EUR. Bei 52,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.704 sino-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.05.2024 markierte das Papier bei 53,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die sino-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.12.2023 bei 25,60 EUR. Der derzeitige Kurs der sino-Aktie liegt somit 108,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für sino-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Am 10.02.2016 hat sino die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 530000,00 EUR gegenüber 530000,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 28.06.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können sino-Anleger Experten zufolge am 27.06.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,190 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

