Sirona Biochem-Aktie aktuell: Sirona Biochem schiebt sich vor

Zuletzt konnte die Aktie von Sirona Biochem zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,181 EUR. Der Kurs der Sirona Biochem-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,185 EUR zu. Mit einem Wert von 0,185 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 23.775 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,343 EUR an. Am 01.09.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,117 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Die Sirona Biochem Corp Aktie wird unter der ISIN CA82967M1005 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Sirona Biochem Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com