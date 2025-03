Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Vormittag im Bärenmodus

So bewegt sich Sirona Biochem

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Sirona Biochem-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 6,3 Prozent auf 0,038 EUR.

Der Sirona Biochem-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:14 Uhr verlor das Papier 6,3 Prozent auf 0,038 EUR. Bei 0,038 EUR markierte die Sirona Biochem-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,040 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.263 Sirona Biochem-Aktien.

Bei einem Wert von 0,068 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,267 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2024 Kursverluste bis auf 0,014 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sirona Biochem-Aktie 64,000 Prozent sinken.

Sirona Biochem ließ sich am 30.09.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 100,00 Prozent auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei -30000,00 CAD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 31.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net