Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 14.06.2022 09:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,188 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Sirona Biochem-Aktie bei 0,188 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,169 EUR. Bisher wurden heute 12.000 Sirona Biochem-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,258 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.06.2022 erreicht. Gewinne von 27,287 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,100 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,600 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sirona Biochem am 28.03.2022.

Sirona Biochem dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.07.2022 präsentieren.

