Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem fällt am Dienstagnachmittag tief

Sirona Biochem im Fokus

Die Aktie von Sirona Biochem gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Sirona Biochem-Aktie. Im CDNX-Handel rutschte das Papier um 14,3 Prozent auf 0,060 CAD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Sirona Biochem-Aktie notierte im CDNX-Handel um 15:38 Uhr mit Abschlägen von 14,3 Prozent bei 0,060 CAD. Die Sirona Biochem-Aktie sank bis auf 0,060 CAD. Bei 0,070 CAD startete der Titel in den CDNX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 27.500 Sirona Biochem-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 0,120 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sirona Biochem-Aktie somit 50,000 Prozent niedriger. Bei 0,020 CAD fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 66,667 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sirona Biochem ließ sich am 20.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 83,33 Prozent auf 10000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60000,00 CAD gelegen.

Am 26.09.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

