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SPI-Performance im Fokus

SIX-Handel SPI fällt mittags

SIX-Handel SPI fällt mittags

Der SPI notiert derzeit im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -7.41 %
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Basilea Pharmaceutica AG
69.60 EUR 2.00 EUR 2.96 %
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28.00 EUR 2.40 EUR 9.38 %
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21.40 EUR 1.20 EUR 5.94 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
11.28 EUR -0.19 EUR -1.66 %
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EvoNext Holdings AG
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Feintool International AG (N) (FIH)
12.60 EUR 0.30 EUR 2.44 %
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MindMaze Therapeutics
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
376.60 EUR -1.20 EUR -0.32 %
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SHL Telemedicine
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UBS
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Indizes
SPI
20,086.44 CHF -63.19 CHF -0.31 %
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Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 20.081,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,469 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 20.153,53 Punkte an der Kurstafel, nach 20.149,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.174,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.066,94 Zählern.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0,774 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20.161,16 Punkte. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 18.853,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16.737,89 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,08 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit BioVersys (+ 10,44 Prozent auf 27,50 CHF), GAM (+ 6,67 Prozent auf 0,07 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,93 Prozent auf 92,50 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 3,63 Prozent auf 65,60 CHF) und BVZ (+ 3,47 Prozent auf 1.490,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,84 Prozent auf 0,17 CHF), Feintool International (-3,23 Prozent auf 12,00 CHF), DocMorris (-3,18 Prozent auf 10,36 CHF) und Addex Therapeutics (-3,08 Prozent auf 0,03 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.251.504 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 304,784 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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