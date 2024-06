Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 16,86 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 16,86 USD zu. Bei 17,03 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 16,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 232.034 Stück.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,28 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 50,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Am 25.04.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,19 Mrd. USD gegenüber 988,61 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2024 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,507 USD ausweisen wird.

