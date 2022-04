Snap Aktie News: Snap zündet am Mittag Kursrakete

Das Papier von Snap legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,8 Prozent auf 26,97 EUR. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 27,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.480 Snap-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,18 EUR erreichte der Titel am 28.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 62,64 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 80,00 USD.

Am 21.04.2022 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.062,73 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 769,58 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Snap wird am 10.08.2022 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,024 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

