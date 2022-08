So bewegt ein Insider die The Social Chain-Aktie

Zu Insidertrades kam es am 11.08.2022 bei The Social Chain. Die BaFin wurde am 15.08.2022 über die Transaktion informiert. Schneider, Andreas, Vorstand bei The Social Chain, fügte am 11.08.2022 750 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 7,98 EUR aufgerufen. Zum Sitzungsende fiel die The Social Chain-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 12,50 Prozent auf 8,00 EUR ab.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die The Social Chain-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 3,60 Prozent auf 9,88 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 750 The Social Chain-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist The Social Chain aktuell 153,42 Mio. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 15.527.800 Aktien.

Bereits am 11.08.2022 kam es bei The Social Chain-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Insgesamt 2.842 The Social Chain-Anteile (8,24 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von DA CAPO Vermögensverwaltung GmbH in enger Beziehung.

