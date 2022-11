So bewegt ein Insider die ZEAL Network SE-Aktie

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei ZEAL Network SE am 17.11.2022 informiert. ZEAL Network SE meldete den Insiderdeal am 18.11.2022. 3.000 ZEAL Network SE-Aktien für jeweils 27,30 EUR kaufte am 17.11.2022 Steiner, Peter, Aufsichtsrat. Die Aktionäre schickten das Papier von ZEAL Network SE nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,40 Prozent auf 26,75 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die ZEAL Network SE-Papiere letztlich 1,90 Prozent auf 26,90 EUR. Insgesamt ist ZEAL Network SE aktuell 610,52 Mio. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 22.363.532.

Zuvor meldete ZEAL Network SE, dass Steiner, Peter am 11.11.2022 ein Eigengeschäft tätigte. Es wurde ein Kauf von 1.800 ZEAL Network SE-Aktien zu je 27,24 EUR getätigt.

