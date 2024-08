So reagiert die FUCHS SE-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Depotänderung

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei FUCHS SE.

Für den 08.08.2024 wurde bei FUCHS SE ein Insiderdeal gemeldet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 09.08.2024 ein. 500 FUCHS SE-Papiere zu jeweils 31,20 EUR erwarb am 08.08.2024 Fuchs, Stefan, Vorstand. Mit einem Kurs von 31,25 EUR zeigte sich die FUCHS SE-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die FUCHS SE-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,50 Prozent auf 31,55 EUR. Insgesamt wurden 2 FUCHS SE-Aktien gehandelt. Am Markt ist FUCHS SE aktuell 4,60 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 65.620.448 Papiere.

Fuchs, Stefan hatte bereits am 08.08.2024 einen Insidertrade abgeschlossen. Bei einem Kurs von 31,23 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 1.760 FUCHS SE-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net