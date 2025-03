So reagiert die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie auf Directors' Dealings

Depot umstrukturiert

So entwickelte sich die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Bei Ringmetall Aktiengesellschaft kam es am 05.03.2025 zu einem Insidertrade. Die Transaktion wurde am 10.03.2025 offengelegt. Von in enger Beziehung Petri Industriebeteiligungen GmbH wurden am 05.03.2025 Ringmetall Aktiengesellschaft-Papiere gekauft. Für je 3,63 EUR wurden 20.892 Ringmetall Aktiengesellschaft-Papiere erstanden. Mit einem Kurs von 3,41 EUR zeigte sich die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Im FSE-Handel kam die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 3,51 EUR. Am Markt ist Ringmetall Aktiengesellschaft aktuell 106,10 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 29.069.000 Papiere.

Petri Industriebeteiligungen GmbH führte zuvor am 02.12.2024 das letzte Eigengeschäft durch. Die Führungskraft kaufte damals 9.000 Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktien zu jeweils 2,99 EUR.

